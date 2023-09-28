Врач перечислила витамины, которые помогают от хандры осенью

Витамины и питательные вещества играют важную роль в поддержании здоровья в осенний период, среди них — витамины C, D, а также магний. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Семенова, врач превентивной медицины, диетолог, эксперт компании Biogena.

Первый в списке необходимых витаминов — витамин C.

«Он является мощным антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме. Также известно, что он влияет на настроение и эмоциональное благополучие. Употребляйте пищу, богатую витамином C, такую как цитрусовые фрукты, киви, папайю, красный перец, клубнику», — рекомендовала врач.

Следующим в рейтинге идет витамин D.

«Витамин D часто связан с экспозицией к солнечным лучам, что может быть затруднительно в осенний период, когда количество солнечного света снижается. Недостаток витамина D может быть связан с повышенной тревожностью и депрессией. Он играет роль в регуляции настроения и имеет важное значение для нормального функционирования нервной системы. Рекомендуется употреблять пищу, богатую витамином D, такую как жирные рыбы (треска, лосось) и яйца, а также обратить внимание на дополнения витамина D, особенно для людей, которые не получают достаточно солнечного света», — добавила эксперт.

Витамины B-комплекса, включая витамин B6, витамин B9 (фолиевую кислоту) и витамин B12, тоже играют важную роль в поддержании энергии и функционирования нервной системы, отметила диетолог.

«Они также могут помочь справиться со стрессом, что часто связано с осенним периодом. Рекомендуется употреблять пищу, богатую витаминами B, такую как цельные злаки, орехи, семена, фасоль, листья зеленого салата», — объяснила медик.

Снизить симптомы депрессии и улучшить настроение можно с помощью употребления омега-3 жирных кислот, особенно эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA).

«Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе (лосось, треска) и в некоторых растительных источниках (льняное семя, чиа, валериана и другие)», — отметила она.

В регуляции нервной системы важную роль играет и магний.

«Он может помочь снять стресс и улучшить настроение. Включайте в рацион пищу, богатую магнием, такую как орехи, семена, темный шоколад, зеленые листовые овощи», — резюмировала врач.

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