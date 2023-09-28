Российские геймеры рассказали, какие игры помогают им развивать полезные навыки

Большинство россиян (80%), которые увлекаются компьютерными играми, считают, что навыки, полученные в играх, помогают в реальной жизни. Это показало исследование бренда GMNG, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрошенные рассказали, что благодаря геймингу они приобрели навыки быстрого принятия решений (74%), развили логическое мышление (56%) и улучшили память (54%). Кроме того, с помощью ПК-игр пользователи смогли лучше изучить английский (45%), узнать про другие культуры (16%), а также развили навык критического мышления (42%).

Всего одна пятая часть участников опроса (20%) считает, что компьютерные игры не помогают в реальной жизни, так как основаны на вымышленных мирах и полученные в них навыки и умения нельзя применить в реальности.

Респондентам также было задано два вопроса об отношении их близких к компьютерным играм.

Лишь 25% отметили, что их близкие согласны, что обретенные в играх навыки полезны в реальной жизни. Более четверти респондентов (27%) признались: их окружение не согласно с тезисом, а 48% не смогли с точностью ответить на вопрос.

В целом негативно относятся к геймингу 11% окружения опрошенных. Положительное отношение со стороны близких отметили 23% респондентов, а 66% относятся нейтрально.

Согласно исследованию 2018 года, гейминг наряду с приложениями для медитации помогает вос­ста­но­вить­ся по­сле тяжелого рабочего дня. Респонденты подтверждают этот факт. Повышение стрессоустойчивости (81%), обретение новых знакомств и друзей (54%), избавление от комплексов (14%) — преимущества, которые выделили для себя любители ПК-игр.

Опрошенные поделились мнением о том, какие жанры компьютерных игр способствуют развитию полезных навыков. Лидерскую позицию среди них занимают стратегии (70%), второе место занимают RPG-игры (54%), далее — шутеры (46%).

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