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В Армении заявили, что число прибывших из Карабаха превысило 53 тысячи

Багдасарян: из Карабаха в Армению переехали более 53 тысяч человек

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David Ghahramanyan/Reuters

Более 53 тыс. вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

«По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629», — сказала пресс-секретарь главы армянского кабмина.

Она уточнила, что также въехало 10 985 транспортных средств. Багдасарян обратила внимание, что уже зарегистрированы 35 491 человек. Кроме того, в Армению доставили 349 раненых. По данным Еревана, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.

До этого Багдасарян сообщила, что по состоянию на 14:00 мск мост Хакари пересекли 50 243 человека.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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