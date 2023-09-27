Кинолог объяснил, можно ли давать собаке арбуз или дыню

Здоровым собакам можно давать плоды арбузов и дынь, предварительно очистив их от кожуры и семечек, рассказал «Газете.Ru» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Собакам средних размеров эксперт посоветовал давать не более 50 граммов ягоды.

«Нет такого, что категорически нельзя собакам арбуз и дыню. Если это здоровая собака, то ничего страшного, если во время сезона съест кусочек. Но арбуз или дыня обязательно должны быть очищены и от кожуры, и от семечек. Особенно дыня. Но вопрос стоит о количестве. Максимальная доза арбуза или дыни для средней собаки — где-то 50 грамм. К тому же если что-то новое давать пробовать животным, нужно проводить аналогию с грудным ребенком. То есть начинать надо как прикорм. Первый день попробовать дать 10 грамм, во второй раз — побольше, и только потом предложить съесть. Так можно будет избежать аллергии, расстройства пищеварения», — сказал Уражевский.

Кинолог уточнил, что арбуз и дыня противопоказаны только тем собакам, кому поставлен диагноз «сахарный диабет» или другие.

«Потому что и у арбуза, и у дыни очень много сахара, больным животным нужна специальная диета», — добавил Уражевский.

По его словам, собакам также можно давать кусочек свеклы, огурца, помидора, банана или манго. А вот цитрусовые или бобовые домашним питомцам категорически противопоказаны.

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