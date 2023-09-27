Трихолог рассказала, как самостоятельно найти причину выпадения волос

При начале активного выпадения волос человеку нужно обратиться к трихологу, но, если такой возможности нет, установить причину иногда можно самостоятельно. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.

«Если резко начали выпадать волосы, надо вспомнить, что происходило 2-6 месяцев назад. Если мы говорим о резком начале выпадения волос, можно вспомнить какую-то ситуацию, связанную со здоровьем. Что мы смотрим? Инфекции, прием антибиотиков, отмена гормональной терапии, какая-то операция была. То, что было 2, 4, 6 месяцев назад, нужно вспомнить и связать с тем, что, возможно, по этой причине выпадают волосы. Это подсказки для тех, кто не имеет возможности в своем городе найти трихолога. Прежде чем паниковать, нужно вспомнить, принять эту ситуацию и тогда, скорее всего, наружная терапия поможет человеку справиться с выпадением волос», — объяснила Кохас.

По словам специалиста, человек может сам понять, когда процесс ежедневного выпадения волос вошел в острую стадию — для этого не обязательно их считать.

«Человек начинает считать количество выпавших волос только тогда, когда видит, что их стало выпадать больше. Бывает тотальное выпадение, когда их действительно огромное количество выпадает, и людям становится страшно. А есть такая ситуация, когда человек видит, что их больше на расческе, больше на подушке, больше по дому. Здесь мы говорим о том, что человек сам замечает, что выпадение волос началось. На каких-то информационных порталах есть нормы выпадения. Но опять же, сто выпавших волос для брюнетки, у которой от природы волос больше, чем у блондинки, — это нормально. А для блондинки, возможно, уже какая-то паталогическая история», — отметила трихолог.

Врач добавила, что против выпадения волос могут помочь наружные косметические средства, однако перед их использованием лучше выявить причину проблемы.

«Лучше всего идти к трихологу, который занимается волосами и все про них объективно должен знать и понимать. Второй момент — можно посмотреть, какие анализы рекомендуется сдать. Но здесь можно попасть в такую ловушку, когда мы анализов сдадим больше, чем достаточно, и денег потратим больше, чем положено. Также каждый, конечно, начинает окунаться в то, как решали вопрос подруги или блогеры, смотрят, с помощью чего. Обычно это лосьоны против выпадения волос. Это правильно, но вопрос в том, что они содержат. Такие ингредиенты, как миноксидил, амиксин, капиксил — это то, что чаще всего используется при выпадении волос ввиду гормональных нарушений. А обычные стимулирующие ингредиенты — это кофеин, никотиновая кислота, экстракты трав и растений. Они не навредят точно, но какую пользу принесут? Вопрос опять же в причине. Если просто что-то втирать и не корректировать основную причину, то лечение волос бесполезно», — заключила Кохас.

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