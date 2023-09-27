В Минздраве назвали число зарегистрированных в России препаратов от диабета

Около 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«В РФ зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета и первого, и второго типа, половина из них — отечественного производства. Отечественная промышленность позволяет в том числе сегодня экспортировать уже активно данную группу препаратов», — сказал он.

Мурашко также отметил, что на рынке госзакупок в 2023 году уже 70% — это отечественные препараты.

8 сентября врач-офтальмолог Анна Белямова заявляла, что часть препаратов для глаз действительно исчезли с российского рынка, но часть осталась. Кроме того, в аптеках имеются и отечественные аналоги. Она подчеркнула, что лечащий врач всегда сможет подобрать альтернативу отсутствующему в продаже лекарству.

До этого в Сеченовском Университете сообщали «Газете.Ru» о начале разработки генетических тестов для ранней диагностики рака и индивидуального его лечения. С их помощью можно будет предсказать риск развития некоторых онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн.