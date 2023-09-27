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В интернате «Забота» нашли 21-летнюю девушку весом менее 13 килограммов

В Томской области нашли 21-летнюю девушку весом менее 13 килограммов

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Shutterstock

В доме социального обслуживания «Забота» в Томской области нашли 21-летнюю девушку с весом менее 13 килограммов. Об этом сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на регионального омбудсмена Елену Карташову.

Карташова обнаружила взрослую россиянку, весящую меньше 13 килограммов, в июне этого года во время стандартного обхода жилых комнат в интернате. Девушка является лежачим инвалидом первой группы и не может говорить.

«Диагнозов у нее очень много, в том числе ДЦП, тяжелая умственная отсталость, множественный кариес», — рассказала омбудсмен.

По медицинским документам вес девушки составлял 13 килограммов, но Карташова утверждает, что фактически он был еще меньше. В ходе проверки прокуроры выяснили, что в 2021 году поступила рекомендация от терапевта о приобретении высокобелковой энергетической смеси для россиянки — интернат закупил ее только в середине 2023 года.

Отдел полиции по Шегарскому району возбудил уголовное дело об оставлении в опасности, сообщила Карташова. Сейчас состояние девушки находится под контролем.

Ранее в Воронеже СК возбудил дело в отношении матери мальчика, весившего девять килограммов.
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