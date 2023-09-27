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Полиция Бали задержала голого россиянина, заявившего, что он лунатик

На Бали голый турист из России убедил полицию в том, что он лунатик

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Shutterstock

На Бали российского туриста задержали за прогулки по публичным местам голым. Об этом сообщает портал Kompas.

Об обнаженном иностранце сообщили местные жители. После вызова индонезийская полиция оперативно прибыла на место, затем допросила его.

По словам главы отдела по связям с общественностью полиции Денпасара И Кетут Сукади, задержанный турист страдает лунатизмом и принимает лекарства, которые помогают ему справиться с недугом.

После произошедшего власти проверили иммиграционные документы россиянина. Выяснилось, что с ними у мужчины проблем не было, поэтому ему вынесли только предупреждение.

Ранее под Челябинском молодые люди вывезли мигранта в лес, раздели и заставили лаять.

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