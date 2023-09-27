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Под Челябинском мигранта вывезли в лес и избили

Под Челябинском мигранта вывезли в лес, раздели и заставили лаять

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Pexels

В Челябинской области молодые люди вывезли мигранта в лес и издевались над ним. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Копейске. По версии правоохранителей, жители Челябинска написали иностранцу с аккаунта девушки в социальных сетях. Когда мигрант пришел на встречу, его затолкали в машину и по дороге в лес начали избивать. Причиной такого поведения стало то, что он общался с девушкой младше него.

В лесу иностранца раздели, надели на него поводок и заставили лаять. После этого его привязали к дереву.

Сами подозреваемые утверждают, что уроженец Таджикистана якобы похитил двух несовершеннолетних и надругался над одной из них. Эта версия не подтвердилась.

Подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия.

Ранее на Урале задержали коллектора, который заставил школьницу раздеться на камеру и извиниться перед теми, кому она должна денег.

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