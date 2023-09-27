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Почти 43 тысячи беженцев из Карабаха прибыли в Армению после операции Баку

Более 42 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха перебрались в Армению

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David Ghahramanyan/Reuters

С начала азербайджанской антитеррористической операции из Нагорного Карабаха в Армению перебрались 42,5 тысячи беженцев, преимущественно этнических армян. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, передает ТАСС.

Отмечается, что такие цифры зафиксированы по состоянию на на 08:00 (07:00 мск) 27 сентября.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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