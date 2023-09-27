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Россиян предупредили о девятилетних тюремных сроках за сбор грибов

Юрист Чугунян рассказал, что за уничтожение редких грибов может грозить тюрьма

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С 12 октября в России начнет действовать новая статья Уголовного кодекса, которая направлена на борьбу с уничтожением и повреждением краснокнижных видов грибов и растений. Адвокат Татевик Чугурян предупредила о возможности наказания вплоть до девяти лет тюремного заключения за сбор таких грибов. Однако она отметила, что эта мера, скорее всего, не будет применяться к обычным грибникам. Об этом пишет «Лента. Ru»

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин утвердил соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Согласно новому закону, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут караться тюремным сроком до девяти лет.

Чугурян напомнила, что ответственность за подобные действия также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Квалификация преступления будет зависеть от степени экологического вреда, степени вины и общественной опасности. Однако к грибникам, по мнению адвоката, уголовная ответственность вряд ли будет применяться.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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