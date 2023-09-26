Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Эстонии предложили назвать Калининград Кенигсбергом

Парламентарии Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Члены комитета по иностранным делам парламента Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг. Об этом сообщили на сайте высшего представительного органа страны.

«Комитет по иностранным делам <…> обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением <…> начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — уточнили в сообщении.

Кроме того, эстонские депутаты выступили и за смену названия города Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму.

21 сентября стало известно, что Эстония даст полгода на выезд машин с российскими номерами из страны. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября.

Ранее появились разъяснения, как на машине проехать через Литву в Калининград.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях