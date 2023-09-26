В Эстонии предложили назвать Калининград Кенигсбергом

Члены комитета по иностранным делам парламента Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг. Об этом сообщили на сайте высшего представительного органа страны.

«Комитет по иностранным делам <…> обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением <…> начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — уточнили в сообщении.

Кроме того, эстонские депутаты выступили и за смену названия города Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму.

21 сентября стало известно, что Эстония даст полгода на выезд машин с российскими номерами из страны. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября.

Ранее появились разъяснения, как на машине проехать через Литву в Калининград.