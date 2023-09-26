Рейс Сочи – Москва не может улететь из-за неработающих двигателей

Рейс Сочи – Москва не может взлететь из-за неработающих двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров, командир судна сообщил, что самолет еще ни разу не летал — он только с производства и прошел соответствующую проверку, передает Telegram-канал. Он также рассказал, что рейс не может взлететь из-за технической неисправности и неработающих двигателей.

«Тягач подъехал и не подключается, потому что нет человека, который вставляет какой-то болт нужный. Это просто возмутительно, слов нет. Первый раз в жизни такое за 40 лет моей летной работы», — заявил командир, комментируя ситуацию.

Пассажиры также рассказали, что части людей все же удалось покинуть судно — они направляются в терминал и комнату милиции. Там они будут ждать выдачи своего багажа. На борту остались те, кто «надеется, что борт взлетит».

250 пассажиров боинга авиакомпании Nordwind были вынуждены более двух часов провести в салоне самолета, где не работали кондиционеры — некоторые из них почувствовали недомогание. Позже кондиционеры включили, а на борт доставили питьевую воду.

Ранее пассажиры Turkish Airlines застряли во Внуково из-за неисправности самолета.