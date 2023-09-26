Врач назвал главную ошибку увлекающихся правильным питанием

Исключение из рациона сложных углеводов и упор только на мясо и овощи является главной ошибкой людей, увлекающихся правильным питанием. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Он обратил внимание, что клетчатка находится лишь на четвертом месте в пирамиде правильного питания.

«Большинство людей совершает типичную ошибку: они убирают полностью углеводы, оставляют белок, едят белок с овощами и удивляются, почему они все время есть хотят, почему им хочется сладкого, почему им, например, холодно и знобит в сырую холодную погоду, почему у них нет сил на физическую активность», — отметил Калинчев.

По его словам, в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы (крупы, бобовые и т.д.), яйца, нежирные сорта мяса (курица, индейка и т.д.), а также правильные жиры (оливковое масло, авокадо и т.д.).

До этого врач Андрей Лысенко назвал два продукта, от которых стоит отказаться. По его словам, гидрогенизированные растительные жиры не перерабатываются в организме и накапливаются в сосудах и железах, поэтому потребление майонеза и пальмового масла опасно.

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