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Путин поддержал создание Царскосельского лицея для подготовки молодежи к госслужбе

Президент Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, связанную с созданием учебного заведения, которое занималось бы подготовкой молодежи к государственной службе, возродив традиции Царскосельского лицея. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря такому учреждению можно было бы воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма, подчеркнул ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров.

«Именно как учебное заведение, да, для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», — пояснил ректор РАНХиГС.

Сейчас изучаются варианты возрождения учреждения в том числе на базе музея.

Глава государства поддержал предложение возродить подобный лицей.

До этого российским школьникам рассказали о выборах и избирательной системе. Школьники узнали, как совершенствуется российская избирательная система и какие технические новшества в ней используются.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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