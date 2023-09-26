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В центре Ростова экстренно эвакуировали здание школы

1rnd: в Ростове после взрыва эвакуировали здание школы

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1rnd.ru

В центре Ростова, предположительно, после взрыва эвакуировали здание школы. Об этом сообщает портал 1rnd.

Инцидент произошел в школе №53, находящейся возле ипподрома. Эвакуация учащихся и персонала учебного заведения, предположительно, произошла после взрыва.

«В 10:30 прозвучал взрыв и пошел дым, всех начали эвакуировать. Приехали пожарные, «скорая» , всех вывели, сейчас ждут МЧС. Дети говорят, дым валил со школы», — рассказала мать одного из учеников, передает 1rnd.

По словам учащихся школы, в здании произошел взрыв газового баллончика. По их мнению, это и стало причиной эвакуации. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области ситуацию на текущий момент не комментируют, передает портал.

Ранее школу в Архангельске эвакуировали из-за звонка о минировании.

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