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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях

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Global Look Press

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным портала, сирены воздушной тревоги зазвучали в Днепропетровской области в 13.33 по местному времени, в Полтавской — в 13.23.

Позднее на карте была отмечена Николаевская область и часть Херонской, находящейся под контролем Киева.

Ранее в этот день тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Власти сообщали также о взрыве в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Ночью там было повреждено промышленное предприятие.

Накануне сообщалось о взрывах в Николаеве. В Николаевской области в этот день была объявлена воздушная тревога.

23 сентября в Минобороны РФ сообщали, что с 17 сентября 2023 года российские Вооруженные Силы нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов на Украине, пунктам размещения иностранных наемников и др.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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