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В Уфе на оптовой базе произошла драка с участием 20 человек

Shot: в Уфе на оптовой базе произошла потасовка со стрельбой и топорами

В Уфе шесть человек госпитализировали после потасовки на оптовой базе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Садовой улице. В массовой драке принимали участие двадцать человек. Помимо словесных оскорблений, во время конфликта они использовали оружие и топоры. Всего в больнице оказались шесть человек, одного из них направили в реанимацию.

После вызова полицейские оперативно прибыли на место и разняли массовую драку. В беседе с правоохранителями подозреваемые утверждали, что потасовка началась из-за женщины. Следователи полагают, что настоящая причина заключается в том, что некоторые участники хотели получить более выгодные условия для торговли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Если вину подозреваемых удастся доказать, они могут получить до четырех лет колонии.

Ранее на свадьбе в Черкесске гости устроили стрельбу.

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