Россиянину, устроившему дебош в самолете, грозит срок за сообщение о его минировании

Житель Хакасии предстанет перед судом после авиадебоша, устроенного им во время рейса из Новосибирска в Красноярск. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

29 августа в аэропорту Красноярска узнали о том, что на борт воздушного судна, прибывшего из Новосибирска, требуется наряд полиции. Один из пассажиров неадекватно себя вел во время рейса, выражался грубой нецензурной бранью, а также заявлял, что заминировал воздушное судно.

39-летний житель республики Хакасия также попытался ударить одного из бортпроводников, но экипаж смог обездвижить мужчину специальными ремнями.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ближайшее время дебошир окажется на скамье подсудимых.

Ранее в Красноярске школьника задержали за подготовку теракта на рынке.