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Стало известно, что россияне чаще всего теряют в путешествиях

Каждый третий житель России терял паспорт во время путешествия

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Depositphotos

Половина россиян часто теряют свои вещи в путешествиях, показал опрос «Ренессанс страхования» и маркетплейса YouTravel.me. С его результатами ознакомился Life.

Чаще всего они забывали электронные гаджеты, документы и драгоценности в отеле или на пляже и вспоминали об этом только в аэропорту или дома. В частности, каждый третий россиянин во время отпуска терял паспорт, каждый пятый — кольца, часы и сережки. 42% опрошенных теряли телефон.

При этом 51% участников опроса ответили, что расстраиваются после того, как обнаруживают потерю личных вещей. 28% особенно тяжело переносят потерю памятных вещей и подарков. 39% вспоминали о забытых вещах в аэропорту, 36% — дома, разбирая багаж, еще 17% — уже в самолете.

Согласно исследованию, чтобы избежать такой ситуации, треть респондентов стараются чаще проверять чемоданы, 24% — составляют список вещей и регулярно сверяются с ним. Только 16% участников опроса предпочитают застраховать багаж, чтобы получить компенсацию в случае потери вещей.

Исследование Авиасейлс, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что половина россиян берут своих детей в отпуск и подстраивают свои планы под них, хотя дети для них усложняют поездку.

Ранее туроператоры назвали 10 самых красивых направлений для путешествия по России осенью.

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