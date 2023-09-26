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Врач перечислила продукты, которые помогут пожилым людям улучшить память

Врач Соломатина: черные ягоды и яйца помогут пожилым людям улучшить память

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Depositphotos

Черные ягоды, например черника, голубика и ежевика, помогут пожилым людям улучшить память. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Они богаты элементами, которые хорошо укрепляют сосудистую стенку, улучшают кровообращение, и мозг нормально снабжается кислородом. Все это важно, потому что с возрастом происходят сосудистые изменения. Именно из-за этого начинаются проблемы с памятью», — пояснила врач.

Помимо этого, она советует включать в свой рацион продукты, в которых содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза. Лучше всего для этого подойдет рыба холодных морей. На работу мозга положительное влияние оказывают и яйца, продолжила диетолог.

«Многие пожилые люди боятся есть этот продукт, поскольку в нем присутствует холестерин. Но в яйцах содержится и холин — предшественник ацетилхолина, который отвечает за скорость передачи нервного импульса», — уточнила Соломатина.

Ученые из Колумбийского университета до этого обнаружили, что богатые флавонолами продукты помогают дольше сохранить хорошую память. Это вещества растительного происхождения, которые запускают работу некоторых ферментов в организме человека. Они есть, например, в яблоках, облепихе, луке, чае, темном шоколаде, красном вине.

Ранее ученые улучшили память стареющих мышей с помощью кофе.

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