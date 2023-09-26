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Иностранец с вилкой напал на детскую спортивную команду в хостеле Москвы

Вооруженный вилкой рецидивист угрожал юным футболистам в московском хостеле

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Москве мужчина напал на подростков-спортсменов, остановившихся в одном из хостелов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 25 сентября на шоссе Энтузиастов в районе Лефортово. Через окно в одну из комнат хостела проник 44-летний гражданин Кыргызстана, который, по данным источника, выселился оттуда несколько дней назад.

В тот момент в помещении находились шестеро 17-летних футболистов. Все подростки приехали из регионов в столицу на просмотры в местные футбольные школы. Злоумышленник увидел новых постояльцев и стал им угрожать вилкой, которую нашел в этом же номере.

Несовершеннолетним понадобилась помощь взрослых, которые смогли обезвредить нападавшего. Как уточняется, мужчина не успел никого ранить. Тем не менее его забрали в отдел внутренних дел. Там выяснилось, что задержанный был дважды судим за уклонение от воинской службы, а также за оскорбление военнослужащего и истязание.

Ранее в Караганде 17-летний студент колледжа ранил другого учащегося на глазах у свидетелей.

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