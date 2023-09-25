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В Белгородской области рассказали о разрушениях после атаки беспилотников

Гладков: в результате атаки беспилотников был поврежден автомобиль

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Грайворонским городским округом было сбито семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«В небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа», — написал он, уточнив, что атаку отразила система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно установлено, что пострадавших нет, но фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью

До этого в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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