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Опубликовано фото массово уезжающих из Нагорного Карабаха жителей

Опубликовано фото огромной очереди уезжающих из Нагорного Карабаха жителей

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Армянское агентство «Фактор» в своем Telegram-канале опубликовало фотографию массово уезжающих из Нагорного Карабаха жителей.

Как говорится в подписи к фото, оно было снято в Степанакерте.

Ранее армянское правительство сообщило, что в Армению из Карабаха по состоянию на 17:00 25 сентября приехали 6650 вынужденных переселенцев.

До этого глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович допустил, что часть карабахских беженцев направится в Россию.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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Война в Карабахе
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