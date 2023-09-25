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Мать на мотоцикле с тростью в руках заставляет бегать сына с лишним весом

Mothership: в Малайзии мать на мотоцикле с тростью в руке заставляет бегать полного сына

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В Малайзии мать на мотоцикле с тростью в руках заставляет бегать своего сына, у которого лишний вес, пишет Mothership.

Кадры с матерью и бегущим сыном были опубликованы в соцсетях. На снимках видно, как женщина, сидя на мотоцикле, едет сзади ребенка и подгоняет его с помощью трости.

«Каждое усилие обязательно даст результат», — подписал свой пост автор публикации.

После того, как мать и сын стали популярными в соцсетях, зрители разделились на два лагеря. Кто-то посчитал, что женщина слишком жестока со своим ребенком, а другие же уверены, что в ее действиях нет ничего криминального.

«Потому что мать хочет для тебя самого лучшего. Однажды ты поймешь, что все это для твоего же блага», — уверены комментаторы.

Сама женщина не прокомментировала свой поступок.

Ранее в соцсетях обсудили мать, которая перелезла через двухметровый забор с детьми и коляской.

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