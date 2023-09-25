В «Росатоме» оценили работу МАГАТЭ

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

«Очень высоко оцениваем работу гендиректора МАГАТЭ по созданию всех необходимых условий по защите станции, по обеспечению её безопасности», — сказал он.

Он отметил, что «Росатом» будет в дальнейшем делать все необходимо, чтобы минимизировать какой-либо технологический и военный риски.

Лихачев подчеркнул, что в отличие от российской стороны украинские власти де-факто не поддержали принципы, которые были предложены Гросси, тем самым зарезервировав за собой право нападения на станцию.

В конце июля Алексей Лихачев заявлял, что «Росатом» поддерживает увеличение количество экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Росатоме подвели итоги встречи главы МАГАТЭ и Лихачева по ЗАЭС.