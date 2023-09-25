Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Росатоме» оценили работу МАГАТЭ

Лихачев заявил, что положительно оценивает работу МАГАТЭ под руководством Гросси

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

«Очень высоко оцениваем работу гендиректора МАГАТЭ по созданию всех необходимых условий по защите станции, по обеспечению её безопасности», — сказал он.

Он отметил, что «Росатом» будет в дальнейшем делать все необходимо, чтобы минимизировать какой-либо технологический и военный риски.

Лихачев подчеркнул, что в отличие от российской стороны украинские власти де-факто не поддержали принципы, которые были предложены Гросси, тем самым зарезервировав за собой право нападения на станцию.

В конце июля Алексей Лихачев заявлял, что «Росатом» поддерживает увеличение количество экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Росатоме подвели итоги встречи главы МАГАТЭ и Лихачева по ЗАЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях