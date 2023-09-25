В Новочеркасске на свадьбу вызвали полицию из-за песни Сердючки

В Ростовской области полиция появилась на свадьбе из-за недовольства одной из прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов!».

Инцидент произошел в Новочеркасске. Во время свадьбы на улице гости включили песню украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.

В композиции прозвучали слова «Ще не вмерла Украина». Выбор музыки не понравился местным жителям, одна из недовольных горожанок вызвала представителей МВД.

В результате правоохранители составили протокол. О том, последовали ли какие-либо другие действия правоохранителей после этого, не сообщается.

Ранее в Кувейте пара развелась спустя три минуты после заключения брака из-за шуток жениха.