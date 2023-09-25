Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новочеркасске на свадьбу вызвали полицию из-за песни Сердючки

В Новочеркасске прохожие вызвали на свадьбу полицейских из-за песни Сердючки

close
100%
«ЭТО РОСТОВ !»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЭТО РОСТОВ !»

В Ростовской области полиция появилась на свадьбе из-за недовольства одной из прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов!».

Инцидент произошел в Новочеркасске. Во время свадьбы на улице гости включили песню украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.

В композиции прозвучали слова «Ще не вмерла Украина». Выбор музыки не понравился местным жителям, одна из недовольных горожанок вызвала представителей МВД.

В результате правоохранители составили протокол. О том, последовали ли какие-либо другие действия правоохранителей после этого, не сообщается.

Ранее в Кувейте пара развелась спустя три минуты после заключения брака из-за шуток жениха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях