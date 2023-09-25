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Раскрыты причины постоянного голода и способы бороться с аппетитом

ОСН: аппетит повышается из-за скачков сахара в крови и гормональных расстройств

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Чаще всего аппетит резко повышается при скачках сахара в крови. Если уровень глюкозы в организме снижается, мозг посылает сигнал о чувстве голода. Такие ситуации могут возникнуть из-за гормональных расстройств, болезней щитовидки или желудочно-кишечного тракта, пишет «Общественная служба новостей».

Также причинами резких скачков аппетита могут быть сахарный диабет, онкологические заболевания, нарушение обмена веществ, авитаминоз, психические расстройства и даже наличие в организме паразитов.

Подавить аппетит без вреда организму можно с помощью продуктов, богатых клетчаткой, а начинать прием пищи лучше с салата или супа. В качестве перекуса рекомендуется выбрать сливы, абрикосы, яблоки. Снизить аппетит поможет и кусочек черного шоколада.

Так как организм быстро переваривает и усваивает горячие блюда, то их порции советуют минимизировать.

Кроме того, иногда настоящий голод можно спутать с мнимым – в этом случае его причиной может стать реакция нервной системы на какой-либо раздражитель. В этом случае специалисты рекомендуют потерпеть 10 минут и выпить за это время один-два стакана теплой воды. Если после этого аппетит останется, то можно есть.

Напомним, врачи сходятся во мнении, что зачастую постоянное желание что-нибудь съесть возникает при сахарном диабете.

Ученые также выяснили, что млекопитающие автоматически начинают больше есть при похолодании, так как в этом случае организм сжигает больше энергии для поддержания нормальной температуры тела.

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