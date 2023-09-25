Крупный пожар возник в Одессе в многоэтажке

В Одессе крупный пожар произошел в многоэтажном здании после того, как над городом и областью случились многочисленные взрывы. Об этом пишет издание «Думская».

Отмечается, что загоревшееся здание не является жилым. Telegram-каналы пишут, что речь идет о гостинице в районе одесского порта.

В Одессе произошло около пяти серий взрывов. На всей территории Украины действует воздушная тревога. При этом в одном из районов Киева произошел сбой в системе оповещения.

Также взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.