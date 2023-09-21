В Дагестане мужчина избил женщину, которая отвергла его

В Кизляре мужчина избил женщину, которая отказалась с ним общаться. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан».

Мужчина раздобыл номер понравившейся ему женщины и начал ей писать, а когда та не ответила новому знакомому взаимностью, тот стал присылать угрозы. В один из дней мужчина подкараулил жительницу Кизляра после работы и стал проявлять знаки внимания. Женщина вновь отвергла знакомого, между ними завязалась словесная перепалка, которая закончилась физической агрессией со стороны мужчины.

Он жестоко избил кизлярку, а также ее сына, который принялся защищать мать. Также с женщиной находилась ее дочь, которая сильно испугалась незнакомца.

После случившегося пострадавшая написала на нападавшего заявление в полицию.

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