Профсоюз мигрантов поддержал введение визового режима со Средней Азией

Визовый режим со странами Средней Азии выгоден для мигрантов, так как сыграет важную роль в защите их прав, убежден глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Это поможет им чувствовать себя увереннее, так как появится принимающая сторона, с которой можно будет заключить договор, пояснил он в беседе с НСН.

Мигранты должны понимать, куда едут, где будут работать и с кем заключать трудовые договоры, чтобы в случае отсутствия или задержки зарплаты знать, с кем предстоит судиться, отметил Каримов.

«Сейчас у мигрантов нет никакой принимающей стороны ни в момент пересечения границы, ни в течение семи дней после прибытия в Россию, пока он не получит регистрацию и не встанет на миграционный учет», — пояснил эксперт.

Зачастую работники из стран Средней Азии остаются уязвимыми в этом вопросе, так как не заключают письменные договоры о работе.

«Поэтому мы за то, чтобы был визовый режим, ведь профсоюз беспокоится о том, чтобы люди работали в соответствии с законодательством и получали зарплату вовремя», — подчеркнул спикер. Он пояснил, что если визовый режим введут, то принимающей стороной будет чаще всего выступать работодатель, который обеспечит мигранту визовую поддержку.

В июле в Госдуме призвали ввести со странами Средней Азии визовый режим на фон роста преступности с участием мигрантов. Миграционную службу предлагалось передать в прямое подчинение президенту страны Владимиру Путину.

Федеральное агентстве по делам национальностей (ФАДН) также сообщало, что почти половина мигрантов в России не желают жить по местным законам.