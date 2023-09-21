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Стало известно, как Россия компенсирует перебои импорта лекарств от диабета

Профессор Древаль: в России внедряются новые технологии для борьбы с диабетом

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Depositphotos

В России внедряют новые технологии для борьбы с диабетом, а приборы для мониторинга глюкозы нужна далеко не всем пациентам. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил завкафедрой эндокринологии и цифровой медицины института НИИ общественного здоровья им. Семашко профессор Александр Древаль.

Россиянам становятся менее доступны приборы для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), согласился профессор. Однако требуются они далеко не всем пациентам, а сам метод довольно неудобен, считает он.

Подобные аппараты нужны только тем, кто получает помпу инсулинотерапии. При таком методе инсулин вводится постоянно под кожно-жировую клетчатку не шприцом, а специальным устройством, причем контролирует этот процесс человек. Но сегодня разрабатываются и внедряются более современные технологии, отметил Древаль.

«Следующий этап — это искусственная бета-клетка, когда вместо человека между непрерывным мониторированием и помпой будет стоять искусственный интеллект. Он будет регулировать уровень глюкозы в крови», — объяснил он.

Эту разработку, которая станет аналогом поджелудочной железы внедрят в ближайшие год или два, пообещал профессор.

Напомним, системы непрерывного мониторинга глюкозы американской фирмы Medtronic стали недоступны на фоне санкций США. Врачи при этом считают, что китайские аналоги систем пока не соответствуют требованиям к эффективности.

Ученые ранее нашли полезное для диабетиков вещество в ферментированном чае – теабраунин.

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