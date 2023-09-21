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Минстрой поручил проверить вентиляцию в домах для газовой безопасности

Глава Минстроя Файзуллин поручил проверить вентиляцию в многоквартирных домах

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Global Look Press

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин поручил провести дополнительную проверку вентиляции в многоквартирных домах в целях повышения безопасности газового оборудования. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Все соответствующие законодательные решения по газораспределительным организациям были приняты в этом году, поэтому прошу дополнительно отработать такую проверку», — говорится в заявлении.

До этого инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов рассказывал в эфире «Радио 1», что взрыв может произойти при достижении предельно допустимой концентрации газа в помещении, а копится он зачастую из-за неисправной вентиляции.

Чтобы проверить исправность вентиляции, эксперт посоветовал поднести к вентиляционному каналу лист формата А4. Если он прикладывается и ощущается циркуляция воздуха, значит оборудование исправно, если нет, необходимо обратиться в ТСЖ.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский также заявлял, что отопительные приборы, которые устанавливаются в летних кафе с наступлением осени, часто не отвечают нормам законодательства.

Ранее в многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа.

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