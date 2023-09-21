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В Херсонской области заявили о подготовке Киевом информационной провокации

Сальдо: украинские власти готовят информационную провокацию в Херсоне

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские власти готовят информационную провокацию в Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале предупредил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, недавно в город прибыли съемочные группы из Германии и Испании. Согласно имеющейся информации, зарубежные журналисты тесно сотрудничают с представителями украинских вооруженных формирований.

«Они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о «пытках гражданских лиц» в период освобождения Херсона», — пояснил Сальдо.

При этом он отметил, что даже жители западных государств уже не верят в подобные фейки. Однако правительство Украины до сих пор не может этого осознать и продолжает устраивать «кровавый театр», написал врио главы региона.

«Хотя после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке должно было дойти до самых далеких», — указал Сальдо, призвав оставшихся в Херсоне людей соблюдать осторожность и избегать «режиссеров».

В начале сентября на территории городского рыка в Константиновке упала ракета, в результате чего пострадали десятки жителей. Киев сразу обвинил в произошедшем российскую армию, но позже газета The New York Times опубликовала разоблачающую статью. В материале говорилось, что снаряд принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее российские военные обезвредили дальнобойные ракеты Storm Shadow в небе над Херсонской областью.

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