В Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов

Число правых экстремистов в Германии выросло более чем втрое с 2018 года. Об этом пишет Tagesspiegel.

Данные опроса Фонда Фридриха Эберта показали, что если в 2018–2019 годах правоэкстремистских позиций придерживались 2,5% опрошенных, то в 2023 году — 8,3%. Воззрения опрошенных определяются не напрямую, а через ответы на вопрос о согласии или несогласии с высказываниями, содержащими основные тезисы ключевых представителей политического спектра.

Отмечается, что с социал-дарвинистским утверждением о том, что есть ценные и недостойные жизни, согласились 11,8% опрошенных. Также заметен рост присутствия антисемитизма — с 3,3% до 5,7% опрошенных. При этом опрос показал, что 23% респондентов частично поддерживают правую диктатуру.

До этого сообщалось, что в ФРГ рекордно выросла поддержка правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.