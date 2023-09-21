Государственные интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что на крымские интернет-ресурсы идет масштабная кибератака, некоторые сайты государственных органов и средств массовой информации работают с перебоями.

«На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака», — написал он.

Крючков также принес извинения за временные неудобства.

11 сентября специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович заявил, что западные страны, организовав 175 тыс. кибератак за время выборов, пытались сорвать избирательную кампанию в России.

Дипломат отметил, что со стороны стран Запада наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. По его словам, только за время выборов 8-10 сентября портал Центральной избирательной комиссии России пережил 175 тыс. кибератак.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.