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В Черкассах сообщили о повреждении объекта социальной инфраструктуры

Глава ОВА: в Черкассах взрывом поврежден объект социальной инфраструктуры

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Global Look Press

Объект социальной инфраструктуры, расположенный в украинском городе Черкассы, оказался поврежден в результате взрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В заявлении указано, что в ночь на 21 сентября в населенном пункте сработала система противовоздушной обороны (ПВО). После этого в центральной части города упали обломки ракеты, задев одно из зданий.

«В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры», — уточнил Табурец.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб проводят спасательную операцию.

Утром 21 сентября украинские власти объявили воздушную тревогу в семи регионах страны. В их числе оказались Черкасская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Черниговская области.

Позже о возможной опасности предупредили жителей всех регионов Украины. Соответствующие данные были размещены на онлайн-карте, разработанной Министерством цифровой трансформации страны.

Ранее в Киеве заявили о повреждении инфраструктурного объекта.

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