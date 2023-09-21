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Сотрудники украинских спецслужб спешно избавляются от недвижимости в Луганске

РИА Новости: сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске

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tolstyh.livejournal.com

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые до 2014 года жили в Луганске и других городах региона, в настоящее время спешно избавляются от своих квартир и пытаются их продать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам собеседника агентства, с данной целью представители украинских спецслужб пользуются услугами недобросовестных риелторов и нотариусов. В то же время украинские власти продолжают обещать гражданам взять ЛНР под свой контроль, подчеркнул источник.

Он добавил, что сейчас в регионе наблюдается активизация мошенников. Под видом работников сферы недвижимости они подделывают документы и продают дома сотрудников СБУ, нарушая при этом действующее законодательство.

«Страдают от этих схем обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. И это не единичный случай», — предупредил собеседник агентства.

В конце он отметил, что первоначальные собственники недвижимости пытаются избавиться от нее из-за отсутствия у Киева шансов на возвращение данных территорий.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) заявили об эвакуации сотрудников СБУ из Купянска после наступления Российской армии.

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