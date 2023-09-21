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Стало известно, что вариант коронавируса «пирола» имеет множество мутаций

Вирусолог Альтштейн назвал штамм «пирола» неопасным, но с множеством мутаций

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что вариант коронавируса BA.2.86, известный как «пирола» или «омикрон»-штамм, хотя обладает большим количеством мутаций, не представляет опасности.

Основная особенность «пиролы» заключается в высоком числе мутаций, что является редким явлением. Этот вариант возник в конце 2021 года у пациента, страдающего СПИДом, и проживал в его организме в течение длительного времени из-за подавления иммунитета. В результате накопления мутаций появился «омикрон», который отличается высокой заразительностью, но не такой высокой патогенностью. Смертность от «омикрона» значительно снизилась, но он успел заразить большое количество людей.

Альтштейн добавил, что высокая заразительность «пиролы» пока недостаточно доказана. В целом этот вариант не является чем-то очень опасным, отметил эксперт.

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