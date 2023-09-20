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Суд обязал волгоградца выплатить 300 млн рублей за загрязнение почвы химикатами

Под Волгоградом мужчина заплатит 300 млн рублей за загрязнение почвы химикатами

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В Волгограде суд вынес приговор местному жителю, который незаконно выращивал огурцы, томаты, перцы и арбузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции по региону.

По версии следствия, мужчина незаконно использовал участок площадью 23 гектара в Быковском районе и загрязнял почву химикатами. Во время экспертизы профильные специалисты выявили фосфат-ионы и нитритный азот в пробах почвы.

Суд обязал местного жителя выплатить штраф в размере 309 645 180 рублей в пользу Федеральной службы по надзору природопользования по Астраханской и Волгоградской областям.

Фигурант уже обращался в суд для того, чтобы обжаловать его решение, но правоохранители не встали на его сторону.

Ранее диетолог Ирина Писарева объяснила, как правильно мыть обработанные химикатами овощи.

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