Акция протеста началась у Нацбанка Грузии

В Тбилиси больше сотни человек вышли на акцию против решения Нацбанка Грузии о разморозке счетов бывшего грузинского прокурора Отара Парцхаладзе, которого США обвинили в связях с ФСБ. Об этом сообщает Paper Kartuli.

Отмечается, что участники протестов собрались у Дома Юстиции, где находится офис Нацбанка. Полиция оцепила вход в здание.

«Некоторые активисты держат плакаты с изображением олигарха Бидзины Иванишвили, экс-прокурора Отара Парцхаладзе и главы Нацбанка Натии Турнава. На плакатах написано: «Требуем действий в национальных интересах, а не служения одному человеку», — сказано в сообщении издания.

20 сентября сообщалось, что в парламенте Грузии произошел конфликт между депутатами из парламентского большинства и представителями оппозиционных партий. Уточнялось, что словесная перепалка в какой-то момент переросла в драку. Инцидент произошел в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка, согласно которому попавшему под санкции Парцхаладзе был возвращен доступ к финансовым операциям в стране.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.