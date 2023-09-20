Старшая по подъезду не пустила на детскую площадку мать с ребенком из соседнего дома

Жительница Новосибирска попыталась выгнать с детской площадки возле ее дома женщину, которая пришла туда со своим ребенком. Об этом ngs.ru рассказала пострадавшая.

По словам молодой матери, вместе с маленькой дочерью она пришла на детскую площадку у дома №15 на улице Адриена Лежена. Там им встретилась агрессивная женщина, которая представилась Надеждой Николаевной и попыталась выгнать «чужаков» с закрытой территории.

Как отмечается, въезд по двор многоэтажки действительно закрыт воротами, но к детской площадке до сих пор можно было подойти со стороны реки Каменки. Женщина, столкнувшаяся со старшей по подъезду, живет поблизости, но, по ее собственным словам, пришла к городку впервые.

«Эта женщина нас окликнула, подбежала к нам с метелкой и давай на нас кричать. Что мы здесь не проживаем, что у них дворник не работает — на больничном, а мы, мол, пришли мусорить. <…> И что здесь гулять нельзя, она запрещает. А я ей объясняю, что мы с маленьким ребенком пришли просто поиграть на площадке. И у нас даже конфет нет, чтобы бросать фантики и мусорить», — рассказала сибирячка.

В итоге мать с дочкой все же остались на игровой площадке, но жительница дома вновь вышла во двор и устроила съемку, а впоследствии выложила получившееся видео с незваными гостями в чат своего ЖК.

Корреспонденты издания связались с женщиной, устроившей скандал. Она призналась, что была недовольна появлением незнакомцев, потому что тем утром убиралась во дворе.

«Она (мать с ребенком. — Прим. «Газеты.Ru») сказала, что у них в доме грязно, у них в доме некрасиво, а у нас красиво, чисто, и поэтому она хочет к нам…Она хочет залезть на нашу территорию. <…> Я откуда знаю, может быть, она хочет террор какой-то сделать или что еще. Я что ее ощупывала, проверяла? <…> У ее ребенка красные глаза, ребенок болеет…Зачем к нам ходить? Чего ходить по чужим домам, скажите?» — выразила беспокойство горожанка.

Она отметила, что однажды власти признали ее дом лучшим, а бывший мэр города вручил по этому поводу золотой значок.

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