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В Московском зоопарке умер медведь Диксон

Московский зоопарк заявил о смерти белого медведя с параличом задних лап Диксона

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Telegram-канал «Светлана Акулова»

В Московском зоопарке сообщили о смерти белого медведя Диксона, которого в прошлом году привезли из Красноярского края с травмами и параличом задних лап.

«Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление», — рассказали в зоопарке.

Как сообщили специалисты зоопарка, в последнее время здоровье Диксона ухудшилось, он стал меньше есть и реже выходить в уличный вольер. Для стабилизации состояние животного, ветеринары решили вести нестероидные противовоспалительные препараты. Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось и он умер во сне от острой сердечно-легочной недостаточности.

В сентябре 2022 года на острове Диксон зоозащитники нашли подстреленного белого медведя, у него также были парализованы задние конечности. Животное доставили в Москву. Специалисты обнаружили у него огнестрельную рану левой лопатки, еще около 25-30 ран от картечи и парез задних конечностей. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами.

Диксона поселили в Московском зоопарке, специально для него построили уникальный реабилитационный бассейн. В декабре прошлого года Диксон смог самостоятельно искупаться в нем.

Подробнее об истории спасенного медведя — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Московский зоопарк сообщил о заселении пары бинтуронгов.

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