Протестующие перекрыли проспект у здания кабмина Армении в центре Еревана

Протестующие перекрыли проспект Тигран Мец у здания правительства Армении в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Трансляцию ведет портал 24News.

Участники протестов обвинили Пашиняна в «сдаче Нагорного Карабаха» Азербайджану.

Здание правительства оцеплено полицейскими.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В тот же день в Ереване начались акции протеста у здания армянского правительства. Люди пытались прорвать кордон полиции.

Собравшиеся требовали отставки Никола Пашиняна, возлагая на него вину за произошедшее в Нагорном Карабахе, а также отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.