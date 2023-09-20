Рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по поддержке бойцов

Президенту России Владимиру Путину направлен новый доклад рабочей группы по вопросам специальной военной операции, сообщил ее руководитель и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Парламентарий отметил, что группа зафиксировала снижение числа обращений по непредставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью.

При этом, по словам Андрея Турчака, в рабочую группу продолжает поступать много обращений о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий. В числе других проблем — получение отсрочек по уходу за иждивенцами, выплат и льгот семьям участников СВО, социальная адаптация мобилизованных.

Турчак обратил внимание, что за прошедший месяц группа внесла в Госдуму законопроект о присвоении статуса «социальный предприниматель» организациям, которые будут трудоустраивать ветеранов боевых действий. Также внесен законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, получивших увечье в зоне спецоперации.

Говоря о предложениях группы, представленных президенту, Турчак сообщил, что речь идет о предоставлении военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также наделении работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия беспилотникам.

Кроме того члены группы предложили проработать вопрос о поощрении всех медиков, непосредственно оказывающих первую медпомощь участникам СВО, закрепить отдельные льготы для бойцов и их детей при поступлении в учреждения среднего профобразования по аналогии с теми, что действуют сейчас при поступлении в вузы, а также организовать централизованную выдачу удостоверений участника боевых действий в филиалах фонда «Защитники Отечества».

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина в декабре прошлого года. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Минобороны РФ, лидеры общественных организаций, а также ведущие военные корреспонденты.