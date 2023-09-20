В Хабаровском крае мужчина украл 1,5 млн рублей у брата, пока тот был в зоне СВО

Житель Хабаровского края украл у брата 1,5 млн рублей, пока тот находился в командировке в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, мужчина попросил 33-летнего родственника присмотреть за мамой и покупать ей все необходимое для ухода перед тем, как отправиться в командировку. Для этих целей он оставил брату свою зарплатную карту, куда в течение 11 месяцев приходили начисления. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что на счету не осталось денег. Выяснилось, что родственник потратил их, делая онлайн-ставки.

«В дежурную часть ОМВД России по району имени Лазо обратился местный житель с заявлением о хищении с его банковской карты 1 миллиона 500 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он длительное время находился в служебной командировке. На время отъезда мужчина отдал карту, на которую поступала его заработная плата, своему родственнику на сохранение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По факту кражи было заведено уголовное дело, в качестве возмещения ущерба у брата потерпевшего забрали машину, ее поставили на спецстоянку. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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