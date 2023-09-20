В Петербурге 48-летнего мужчину подозревают в совращении подростка

В Петербурге полиция получила за один день два обращения о девочках, у которых были связи со старшими мужчинами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первое заявление оставила 50-летняя мать. По словам женщины, в марте прошлого года ее дочь-подростка соблазнил 48-летний знакомый.

После этого мужчину задержали. В беседе с правоохранителями подозреваемый заявил, что они с 15-летней девушкой вступили в связь по обоюдному согласию. В результате в отношении петербуржца завели уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

Также в полиции приняли заявление о 14-летней девушке, которая в период с октября 2022 года по май 2023 года находилась в отношениях с иностранцем. Мужчина был старше возлюбленной на десять лет. Школьницу ранее поместили в приют, так как ее мать находится в местах лишения свободы за кражу.

Ранее в ХМАО 52-летнего мужчину задержали за домогательства в отношении третьеклассницы.