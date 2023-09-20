Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге 48-летнего мужчину подозревают в совращении подростка

В Петербурге полиция расследует два случая совращения девочек-подростков

close
100%
Freepik

В Петербурге полиция получила за один день два обращения о девочках, у которых были связи со старшими мужчинами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первое заявление оставила 50-летняя мать. По словам женщины, в марте прошлого года ее дочь-подростка соблазнил 48-летний знакомый.

После этого мужчину задержали. В беседе с правоохранителями подозреваемый заявил, что они с 15-летней девушкой вступили в связь по обоюдному согласию. В результате в отношении петербуржца завели уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

Также в полиции приняли заявление о 14-летней девушке, которая в период с октября 2022 года по май 2023 года находилась в отношениях с иностранцем. Мужчина был старше возлюбленной на десять лет. Школьницу ранее поместили в приют, так как ее мать находится в местах лишения свободы за кражу.

Ранее в ХМАО 52-летнего мужчину задержали за домогательства в отношении третьеклассницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях