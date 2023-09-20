Губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в доме в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Балашиху, где утром в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв газа. На месте происшествия, как сообщил глава региона в своем Теlegram-канале, будет проведен штаб.

«На месте взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и 6 — из центра медицины катастроф», — написал Андрей Воробьев, заверив, что пострадавшим будет оказана вся возможная помощь.

Глава региона отметил, что жильцов пострадавших квартир обеспечили горячим питанием, водой и психологической помощью. Людей временно разместили в Доме культуры «Балашиха».

20 сентября в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.