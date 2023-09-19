Минздрав Армении сообщил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

В пресс-службе Минздрава Армении сообщили, что в Ереване в ходе стычек сотрудников полиции с протестующими у здания правительства страны есть госпитализированные, передает РИА Новости.

«За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица», — заявили в ведомстве.

Там также указали, что на месте пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были доставлены в медучреждения.

До этого стало известно, что в Ереване участники акции протеста пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.