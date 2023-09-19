Протестующие заблокировали посольство России в Армении

Участники протестов заблокировали посольство России в Армении, дипломаты не могут покинуть здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском диппредставительстве.

«Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности: семьи дипломатов находятся дома и им ничего не угрожает.

19 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера», потребовав вывода из региона армянских военных.

МИД Армении назвал широкомасштабной агрессией действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и подчеркнул, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил.

В Ереване жители вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возлагая на него вину за произошедшее.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.